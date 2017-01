Suor Cristina: "Non ho mai fatto l'amore"

Suor Cristina, vincitrice di "The Voice Of Italy", ha pubblicato il suo primo disco e si è confessata in una intervista a "Le Iene". Prima di abbracciare la fede era una bimba modello ("studiavo, andavo a catechismo e facevo la chirichetta") poi rivela di aver tamponato una macchina ("sono scappata via") e di aver dato il primo bacio a 12 anni. E infine: "Non ho mai fatto l'amore. Ho deciso di donarmi al Signore, il vero colpo di fulmine".