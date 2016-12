Madonna "benedice" Suor Cristina

Madonna commenta " Like A Virgin " di Suor Cristina , portato al successo dalla diva del pop nel 1984. "Like A Virgin? #bitinghard" (copi alla grande!)" è la frase a corredo di una immagine doppia in cui da una parte c'è la popstar nel celebre video della canzone e dall'altra c'è Suor Cristina. In una seconda foto Madonna siede in posa sexy sulla cover del cd della suora: "Sisters for Life! (Sorelle per la vita!) #touchedfortheveryfirsttime".

Suor Cristina ha anche ricevuto il Tapiro d'oro di "Striscia la Notizia". "Il testo contiene un messaggio forte d'amore - ha detto la religiosa, intercettata da Valerio Staffelli all'aeroporto di Linate -. Ho voluto restituire un significato completamente nuovo alla canzone, quasi farla diventare una preghiera". Nel corso dell'intervista suor Cristina, in arte "Sister Cristina", ha garantito che tutti i proventi della vendita dei dischi saranno devoluti in beneficenza. Per quanto riguarda lo stop della Chiesa alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, suor Cristina ha risposto: "Non andare per me non è un problema. Le mie superiori mi sostengono. Anche la partecipazione a The Voice è stata una proposta accolta come una chiamata, visto che Papa Francesco dice di uscire e andare nelle periferie".



La vincitrice di "The Voice of Italy" ha scelto "Like A Virgin" per promuovere il suo album d'esordio, in uscita l'11 novembre. L'interpretazione non è piaciuta ai vescovi italiani, che hanno preso le distanze e hanno definito il lancio del primo brano musicale in commercio "un'operazione commerciale spericolata e furbetta".