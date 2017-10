Striscia la Notizia, un "Super Tapirone Gigante" per la Ferrari

Valerio Staffelli ha incontrato a Maranello Maurizio Arrivabene, direttore della Scuderia Ferrari. Non è la prima volta che l'inviato di Striscia la Notizia consegna un Tapiro ma questa volta è il turno di un formato gigante, un Super Tapirone assegnato per "i ripetuti disastri in cui è incappata la Rossa durante il campionato mondiale di Formula 1". Per ironizzare sul problema della candela occorso nell'ultima gara, Staffelli ne ha portata una di cera sulla quale lo stesso Arrivabene ha scherzato, prendendola come un cero votivo di cui aver bisogno. "Tutti siamo un po' attapirati - ha commentato - ma non ci arrendiamo mai".