Striscia la Notizia, telefonate selvagge e contratti precompilati

Striscia la Notizia torna a parlare di truffe. Qualche tempo fa Enel aveva annunciato di non voler più contattare telefonicamente i potenziali clienti per stipulare contratti di elettricità e gas. Il provvedimento avrebbe dovuto tutelare i clienti da raggiri e fregature. Ma a quanto pare, come documenta Moreno Morello, le cose non vanno esattamente come sperato e i furbetti continuano a provarci escogitando nuove strategie per imbrogliare i clienti.



Plichi falsificati e contratti precompilati non originali tra gli strumenti che i raccoglitori di firme, che di energia non sanno nulla, utilizzano per frodare gli ignari clienti. Per capirci di più l’inviato di Striscia la Notizia ha intervistato Aurora Viola, responsabile planning Enel per il mercato italiano: “Abbiamo trovato l’agenzia che gestiva questa pratica e l’abbiamo mandata via subito”. Moreno Morello conclude: “Aspettate le prossime puntate perché ne vedremo ancora delle belle”.