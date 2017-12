Striscia la notizia, Moreno Morello aggredito a Roma

Nel corso della puntata di "Striscia la notizia" in onda venerdì 15 dicembre è stata trasmessa un'anticipazione del video dell'aggressione subita da Moreno Morello in un albergo vicino alla stazione Termini di Roma durante un servizio. Mentre il programma di Canale 5 fa sapere che la clip integrale andrà in onda lunedì prossimo, le immagini mostrano il momento in cui l'inviato e il cameraman entrano nell'ascensore con un truffatore che si fingeva diplomatico e che improvvisamente aggredisce la troupe con pugni e unghiate, nel tentativo di distruggere tutta l'attrezzatura.