Per gli agricoltori pugliesi è stato difficile portare avanti le colture quest'estate, a causa di un'emergenza idrica che ha costretto a un severo razionamento. Una situazione grave che si scontra con un paradossale spreco a Minervino Murge, dove un tubo che parte dalla diga di Locone e arriva fino all'acquedotto pugliese perde acqua in continuazione da entrambi i lati. A giudicare dalle condizioni del pilastro che lo sorregge, questa situazione sembra andare avanti da diverso tempo e un calcolo approssimativo dell'inviato di Striscia ha evidenziato come possano essere andati perduti 630 milioni di litri d'acqua con queste ormai celebri "cascate" di Minervino Murge.