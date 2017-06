Stefano Bettarini, messaggio di pace per SuperSimo: "In bocca al lupo per Selfie"

"Le cose cambiano..." anche per Stefano Bettarini. Sul suo profilo social infatti l'ex calciatore ha condiviso un inaspettato messaggio pacificatore per Simona Ventura , che inizia con un gioco di parole richiamando lo slogan della trasmissione condotta dall'ex moglie, "Selfie - Le cose cambiano" . "In questi giorni tanti di voi mi hanno chiesto in privato e durante le dirette stories che cosa pensassi di Selfie. Penso che le cose cambiano eccome se cambiano e faccio un grandissimo in bocca al lupo in primis a Super Simo (vai spacca come sai fare tu)...".

Dopo un periodo abbastanza turbolento quindi Bettarini abbassa la guardia e tende la mano verso l'ex moglie. Basta con gli attacchi e le uscite "poco gentili" nei confronti di Simona. L'ex calciatore siederà davanti alla televisione lunedì prossimo per vedere la trasmissione condotta dalla sua ex, abbassa l'ascia di guerra e sostiene SuperSimo: "Le cose CAMBIANO... In questi giorni tanti di voi mi hanno chiesto in privato e durante le dirette stories che cosa pensassi di Selfie. Penso che le cose cambiano eccome se cambiano (scusate il gioco di parole rubo lo slogan, lo ammetto) e faccio un grandissimo in bocca al lupo in primis a Super Simo (vai spacca come sai fare tu), al gruppo Fascino, a Belen e che dire... ci vediamo lunedì sera (io dalla TV tiferò per voi)". Le cose cambiano davvero per tutti...