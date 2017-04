Simona Ventura riparte con "Selfie - Le cose cambiano"

In esclusiva a Verissimo sarà ospite Simona Ventura, in onda tra pochi giorni con la seconda edizione di "Selfie – le cose cambiano". Tra chicche e anticipazioni, nello studio di Silvia Toffanin la conduttrice introdurrà Iva Zanicchi, uno dei nuovi mentori del programma. Ma non sarà l'unica new entry: in pista scenderà anche Belen Rodriguez in qualità di inviata speciale. L'argentina tornerà così a lavorare fianco con l'ex marito Stefano De Martino.