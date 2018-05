Al Grande Fratello è il momento di parlare d’amore. Nina Moric, dopo 4 anni di storia, ha deciso di lasciare Luigi Favoloso a causa degli atteggiamenti avuti dal fidanzato nella casa. Il concorrente, infatti, è rimasto affascinato da Patrizia Bonetti. Tra i due compagni d’avventura non è ancora accaduto niente ma il feeling appare evidente. Barbara d’Urso si collega con loro e dice: "Da casa si avverte che tra voi c’è una forte attrazione". Patrizia non nega: "E’ una persona con cui ho legato molto, mi è stato vicino. Che tra di noi ci sia attrazione è innegabile. Mi piace". Anche il compagno di Nina Moric conferma.



Barbara d’Urso convoca Luigi in confessionale e gli mostra le parole scritte dalla fidanzata sui social: "Gli auguro ogni bene ma lontano da me. Lei non c’entra nulla (Patrizia, ndr), io condanno lui. Lo lascio andare". Luigi, dopo aver appreso che la sua compagna ha deciso di mettere fine alla loro storia a causa del suo comportamento reagisce con compostezza. Si dice dispiaciuto ma sembra quasi sollevato: "Mi sono accorto che mancavano alcune cose nel nostro rapporto, Patrizia mi ha dato delle attenzioni che non ricevevo da tempo. Mi dispiace tantissimo, non doveva andare così, però non sono pentito. Mi auguro di poterle parlare fuori".