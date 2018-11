"Gf 15", Luigi in sintonia con Patrizia: Nina Moric si sfoga sui social contro il fidanzato

Nina Moric , fidanzata da quattro anni con il concorrente del " Grande Fratello 15 " Luigi Favoloso , è sbottata sui social. "Sto guardando una persona che non conosco, non so chi sia" ha scritto la showgirl in risposta a chi le ha segnalato il comportamento "ambiguo" del ragazzo con Patrizia . "Vattene perché qui succede un disastro" aveva detto Luigi alla giovane italo-cubana nella Casa...

"Se lui ha dei dubbi, credimi che non conosco la persona con la quale ho passato quattro anni di vita. Sicuramente il dolore per mio figlio è troppo soffocante e a volte mi isolavo nel mio silenzio. Ma credimi che quando se n'è andato, mi ha detto che mi ama da morire, che senza di me non può vivere. Si commenta da solo. Sto guardando una persona che non conosco. Non so chi sia" la laconica esternazione della showgirl. "Io sono una madre. Non ho gli scheletri nell’armadio. Vivo solo per il mio figlio. Il resto non è affar mio" ha poi scritto in un altro commento.



Nei giorni scorsi, tra il suo fidanzato e Patrizia sembrava essere nata un'intesa particolare. Ad un certo punto, dopo aver trascorso momenti insieme e aver parlato a lungo, Luigi ha detto: "Abbiamo un grave problema. Vattene perché qui succede un disastro", alludendo al rapporto con la Moric. Che ci sia feeling è evidente anche dalle parole del giovane di Torre Del Greco dette in confessionale: "Con Patrizia c'è complicità, ci sono tante cose belle".