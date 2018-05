Domenica Live: Nina Moric lascia Favoloso, ma lui non lo sa

Nina Moric lascia il fidanzato Luigi Favoloso dopo 4 anni. Lui, però, è dentro la Casa del Grande Fratello e non sa ancora nulla. A Domenica Live si discute della scelta della modella croata di chiudere definitivamente la sua storia d’amore con il concorrente del GF. Dopo le effusioni tra il suo fidanzato e la coinquilina della casa del “Grande Fratello 15”, Patrizia Bonetti, la Moric ha deciso di rendere pubblica non solo la sua approvazione ma forse anche una decisione definitiva. “Voglio soltanto rispondere a tutti quelli che mi chiedono se lo amo ancora. Sarei un'ipocrita se dicessi che in quattro anni i miei sentimenti sono cambiati. Ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. La vita continua. Gli auguro ogni bene lontano da me, senza alcun rancore”. Intanto la donna secondo uno scoop lanciato da Riccardo Signoretti in diretta da Barbara D'Urso starebbe già frequentando un altro uomo con cui è stata paparazzata.