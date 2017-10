Sorpresa romantica per Tina Cipollari: dagli States arriva il suo ex David

Per Tina Cipollari oggi in studio una piacevolissima e romantica sorpresa che si apre con l’arrivo di un bouquet di fiori ed un biglietto “Anche se non ho avuto nessuna risposta mi piacerebbe un domani poter prendere un caffè con te. David”. Si tratta di un ragazzo che Tina aveva conosciuto venti anni orsono in un viaggio a New York e al quale nella prima puntata di Uomini & Donne aveva lanciato un messaggio sui social. Commossa per il dono Tina ringrazia e saluta il suo ex flirt ma non sa che la sorpresa più grossa sta per arrivare. Infatti mentre ricorda i tempi passati Maria De Filippi le rivela tra i boati e applausi del pubblico che David sta per incontrarla!