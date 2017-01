Sofia Vergara: "Io molestata da Bill Cosby? Smettetela di inventare sciocchezze"

L'intervista è la prima rilasciata da Sofia Vergara a una tv americana e risale al 24 marzo 2003. All'epoca, la star colombiana era volto dell'emittente latina Univision, ma non ancora molto famosa negli Stati Uniti, e fu ospite del "The Late Show" per presentare il suo primo film da protagonista "Chasing Papi". In quel periodo a condurre lo storico show della CBS non c'era David Letterman, costretto a uno stop forzato per problemi di salute, e ad alternarsi alla guida della trasmissione furono chiamati diversi comici, tra cui Bill Cosby.



L'intervista, durata 10 minuti e tornata a circolare sul web dopo lo scandalo che ha travolto la star de "I Robinson", è piena di battute a sfondo sessuale, ammiccamenti da parte dell'attore, all'epoca 65enne: "Gli uomini ti guardano e pensano solo al peccato", dice. "Mi fai sentire di nuovo giovane. Mi sento, per così dire, eccitato. Guardami", afferma in un altro momento dello show. La Vergara prova a stare al gioco, ribatte alle battute e sorride, cercando di mascherare un po' di imbarazzo. Imbarazzo moltiplicato dal fatto che Cosby le è seduto accanto e non dietro la tradizionale scrivania dello show. Per svincolarsi dalla situazione, in un paio di occasioni la Vergara prova a sottrarsi invocando la pubblicità o ribattendo ironicamente: "Non posso resisterti, me ne devo andare".



Bill Cosby è stato accusato di abusi sessuali da oltre 50 donne. In una deposizione del 2005, il comico ha ammesso di aver drogato alcune donne per avere rapporti sessuali con loro. Nonostante il clamore suscitato dallo scandalo, la star non è stata incriminata per nessun reato.