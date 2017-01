Bill Cosby ammise: "Nel 2005 somministrai droghe a donne per far sesso"

Non è ancora chiusa la vicenda che vede protagonista il comico Bill Cosby, accusato da più donne di stupro e violenza sessuale. Secondo l'Associated Press, il protagonista de "I Robinson", ha ammesso nel 2005 di essere stato in possesso di droghe che voleva offrire ad alcune donne con le quali voleva fare sesso. Secondo alcuni documenti depositati in tribunale, Cosby ha somministrato un sedativo ad almeno una donna e ad "altre persone".