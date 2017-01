Le donne molestate da Bill Cosby sulla copertina del New York Magazine

Il New York Magazine, una popolare rivista quindicinale di New York, mostra in copertina 35 donne che hanno accusato il comico Bill Cosby di stupro. Le accuse ricevute dall'attore sono in totale 46. Nella fotografia in bianco e nero, le vittime di Cosby sono sedute una affianco all'altra e sotto a ognuna di esse è riportata la data in cui ha subito la violenza. In fondo a destra c'è una sedia vuota: un invito rivolto a chi ancora non ha trovato il coraggio di mostrare il proprio volto, forse a causa della vergogna.