9 aprile 2015 Sofia Vergara posa in topless, ma dice: "Ho il seno enorme, preferirei le tette finte" La star di "Modern Family" rivela i retroscena della storia con il fidanzato Joe Manganiello e i problemi con il décolleté nel nuovo numero di "Vanity Fair" USA Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:45 - Sofia Vergara posa in topless per "Vanity Fair" Usa, che le dedica la copertina dell'ultimo numero, in cui però l'attrice mostra solo il florido décolleté. Il seno della star di "Modern family" è anche al centro dell'intervista rilasciata al settimanale: “Il mio seno è enorme, preferirei avere le tette finte”, dice l'attrice raccontando i retroscena della storia d'amore con il promesso sposo Joe Manganiello.

Ha costruito la sua fortuna sul fisico mozzafiato, eppure Sofia Vergara non sembra essere soddisfatta del suo corpo. L'attrice di origine colombiana ha rivelato di avere problemi con il suo seno: "Per tutta la vita comprare un reggiseno è stato un incubo", ha detto la Vergara a Vanity Fair Usa. “Quando mi sono trasferita a Los Angeles sono andata a comprare reggiseni nei negozi per le spogliarelliste. Quando mi sdraio sono completamente cadenti e non è divertente”, ha aggiunto l'attrice, che è la star più pagata della tv americana.



In un altro passaggio dell'intervista, la Vergara ha respinto le critiche di chi l'accusa di presentarsi sui red carpet indossando abiti da sera sempre simili e ha svelato come è nato l'amore con il fidanzato, il collega Joe Manganiello: "Il giorno che ho dato la notizia alla stampa della rottura con Nick Loeb (l'ex fidanzato, ndr), Joe ha immediatamente contattato Jesse Tyler Ferguson e gli ha detto: 'Ti prego, ti prego, dille che voglio il suo numero!' E io: 'Jesse, no, è troppo affascinante!' - ha raccontato l'attrice, aggiungendo di aver ceduto alle pressioni dell'amico comune dopo un paio di giorni, pur essendo convinta che non sarebbe successo niente - Invece abbiamo iniziato a parlare moltissimo, poi mi ha raggiunta a New Orleans e da allora siamo inseparabili".



Un amore che sarà presto coronato dalle nozze, le seconde per la Vergara, che del futuro marito dice: "Non c'è nulla di lui che cambierei, a parte il fatto di essere 4 anni più giovane di me".