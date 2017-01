Bill Cosby, spuntano due nuove accusatrici: ora sono più di 50

Le due donne sono una ex assistente di volo e una ex aspirante attrice. Sostengono di aver subito abusi da parte di Bill Cosby negli Anni Settanta, quando avevano 23 e 20 anni.



Elizabeth ha raccontato di aver incontrato Cosby in un ristorante giapponese e di aver accettato da lui un cocktail. Tutto quello che la donna ricorda dopo è di essersi trovata sulla Rolls Royce dell'attore, sopraffatta dai conati di vomito e l'autista che le avrebbe detto: "Tu non sei la prima".



"Ho vissuto con la vergogna e il senso di colpa, pensando che fosse in qualche modo colpa mia, ma così non è stato. Perché se io non fossi stata drogata, non sarei mai finita in un albergo con lui e lui lo sapeva", ha dichiarato Elizabeth.



Charlotte Fox ha raccontato di aver conosciuto Bill Cosby sul set del film Uptown Saturday Night, in cui recitava come comparsa. La donna non ricorda molto altro se non di essersi svegliata in una camera senza vestiti e con una sensazione di malessere diffusa e di aver trovato al suo fianco Cosby, in vestaglia. "Non è stato consensuale. Avevo paura di gridare", ha spiegato. "Quando ho sentito i racconti delle altre donne, mi sono detta: 'Oh Dio, questo è ciò che è successo a me'".



Bill Cosby dovrà testimoniare sotto giuramento il prossimo 9 ottobre, nell'udienza della causa intentata da Judy Huth per abusi sessuali. Sarà la prima dichiarazione giurata dal 2005, quando in Pennsylvania ammise di aver drogato alcune donne per avere rapporti sessuali con loro.