Simona Ventura ospite al "Maurizio Costanzo Show": "Io e Mara Venier siamo in un momento di volemose bene"

Simona Ventura, ospite al "Maurizio Costanzo Show" insieme a Belen Rodriguez e a Iva Zanicchi per presentare il nuovo appuntamento con la trasmissione "Selfie, le cose cambiano", chiude definitivamente la presunta querelle con Mara Venier. "Non avrei problemi a fare un programma con Mara; lavorare con lei sarebbe un di più" e invita i telespettatori di "Non credere a quello che dicono i giornali, io e Mara siamo amiche da prima di incontrare i nostri rispettivi compagni".