"Selfie", Simona Ventura torna con Belen e Iva Zanicchi

Un altro "Selfie" per Simona Ventura. Non sui social ma in tv. La conduttrice torna infatti al timone del programma da lunedì 8 maggio in prima serata su Canale 5. Come anticipa "Tv Sorrisi e Canzoni" è stata confermata Tina Cipollari ma sono ben due le new entry: Belen Rodriguez e Iva Zanicchi.