Simona Ventura: "Non mi sposo più. Belen? Innamorata di Stefano"

Secondo appuntamento venerdì 21 luglio in seconda serata su Canale 5 con #Estate, il format che racconta in tv il "Chi Summer Tour 2017". In Sardegna, con Alfonso Signorini, tanti racconti inediti, gossip e video esclusivi. Dalla tronista Rosa Perrotta ad Anna Falchi, da Melissa Satta a Simona Ventura, che ha confessato: "Non sposo Gerò. Belen? Secondo me è ancora innamorata di Stefano De Martino".