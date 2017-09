Silvia Toffanin: "A Verissimo i sentimenti sono i veri protagonisti"

"E' la prima volta che Morandi viene a Verissimo - spiega la Toffanin - e questo mi emoziona molto. Ilary invece ci parlerà del Grande Fratello Vip con cui avremo un filo diretto. Per me Ilary è una persona speciale, abbiamo cominciato insieme a fare spettacolo e il nostro legame è rimasto unico".

Molto spazio, come sempre, avrà Il Segreto: "Mi affascina per la trama e i continui colpi di scena. Megan ci rilascerà la prima intervista in assoluto dopo che è diventata mamma".

A Verissimo si spazia su più argomenti e si punta sui giovani: "Negli anni abbiamo conquistato molti ragazzi e cercheremo di farlo ancora di più con ospiti come Arisa e Lorenzo Fragola che hanno fatto impazzire le spiagge con il tormentone L'esercito del Selfie, l'importante è trovare sempre un giusto mix tra gli ospiti e gli argomenti da trattare".