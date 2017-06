"Bring the Noise": canta Silvia Toffanin

Che fosse "stonata come una campana", Silvia Toffanin lo aveva premesso, scusandosi in anticipo con il pubblico di Italia 1 per la sua performance ma, nonostante questo, si è simpaticamente messa in gioco e ha partecipato in qualità di guest star al gioco musicale condotto da Alvin, "Bring the Noise".

La presentatrice di "Verissimo", ferma in una piazzola dell'autostrada, ha improvvisato per i concorrenti dello show canoro Angelo, la canzone con cui Francesco Renga ha vinto il "Festival di Sanremo" del 2005.

Tra acuti improvvisi e qualche nota un po' bistrattata, i concorrenti sono comunque riusciti a indovinare subito il nome del brano, nonostante Alvin avesse reso la prova ancora più difficile predisponendo un montaggio sincopato.

Il risultato è comunque tutto da ascoltare!