Saranno Isolani, il bagno gelato degli aspiranti naufraghi mette in mostra bikini bollenti

Durante il secondo giorno di "Saranno Isolani" gli aspiranti isolani si sono concessi il primo bagno nelle acque della Maremma Toscana, mostrando look molto diversi tra loro. Se Miriam ha lasciato intravedere le sue curve attraverso il costume extra lusso - lo stesso indossato dalla showgirl Aida Yespica proprio all'Isola dei famosi - Asia ha scelto un bikini più "ridotto" che ha particolarmente colpito Francesco. Proprio quest'ultimo è stato paragonato dalle altre concorrenti a Sampei per il suo stile fuori dal comune, mentre Roberto è rimasto invece fedele al suo look, indossando la cravatta anche per fare il bagno.



Sul sito "sarannoisolani.mediaset.it" è possibile rivedere quanto successo durante questi primi giorni di reality, restando sempre aggiornati sulle ultimissime che riguardano gli aspiranti naufraghi. Qui è possibile inoltre votare il proprio concorrente preferito e concedergli così l'opportunità di conquistare un posto sulle spiagge di Cayo Cochinos.