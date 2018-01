"Saranno isolani", tra Franco e Deianira scoppia la prima lite

Sono passate solo poche ore dall'inizio di "Saranno Isolani" - il reality che offre a un solo concorrente l'opportunità di raggiungere i naugraghi sull'Isola dei Famosi - ma Franco e Deianira sono già ai ferri corti e davanti al fuoco non sono mancate le prime discussioni tra i due. Entrambi si accusano a vicenda, con l'uomo che denuncia Deianira di "non fare niente" e quest'ultima che risponde a tono: "Stai zitto, tu sei un lavativo!"

Uno scambio di opinioni piuttosto acceso, insomma, giunto solo al primo round e che promette presto un ulteriore confronto.



