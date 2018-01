Hanno iniziato l'avventura nella Maremma Toscana in dieci, ma solamente uno di loro riuscirà a conquistare un posto come naufrago all'Isola dei Famosi, affiancando così i vip selezionati per il reality. Sulla spiaggia desolata in cui si trovano, i concorrenti di "Saranno isolani" dovranno confrontarsi, affrontare i loro timori, superare diverse prove e soprattutto conquistare il consenso del pubblico, chiamato a votare per scegliere il proprio naufrago preferito. A partire da lunedì 8 gennaio la prima puntata del pre-reality è disponibile online su "sarannoisolani.mediaset.it", che rimarrà quotidianamente aggiornato su risultati, gare e discussioni.