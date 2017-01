Sarah Michelle Gellar sarà nella serie tv "Cruel Intentions", l'annuncio sui social

Il regista del film Roger Kumble ha scritto la sceneggiatura e sarà tra i produttori esecutivi. La serie segue la bella Kathryn lottare per il controllo degli affari di famiglia e dell'anima di Bash Casey (Taylor John Smith), il figlio che il fratello defunto Sebastian Valmont ha avuto con Annette Hargrove. Arrivato in città per reclamare un'eredità a lui sconosciuta prima d'imbattersi nei diari del padre, ben presto il ragazzo si ritrova coinvolto in un mondo di sesso, potere e corruzione che non avrebbe mai immaginato.