Cruel Intentions diventa una serie televisiva

Il giovane Bash, sedicenne del Kansas, si trasferisce a San Francisco dopo aver letto i diari segreti del padre defunto e aver scoperto di poter reclamare la sua eredità e cambiare vita. La storia si dovrebbe sviluppare senza apparenti legami con la trama del lungometraggio originale, ma sarà lo stesso Kumble, regista e sceneggiatore allora come adesso a svilupparla e sicuramente gli agganci con il film del '99 saranno inevitabili. Al suo fianco nella scrittura della sceneggiatura anche Lindsey Rosin e Jordan Ross, autori dell'Unauthorized Musical Parody of Cruel Intentions. Tra i produttori esecutivi figurano, oltre a Rosin e Ross, anche Neal Moritz e Pavun Shetty. Non sembrano coinvolti per ora nè Reese Whiterspoon, al cui posto si parla di Annette Hargrove, nè Ryan Philippe, ma il cast ufficiale è ancora in via di definizione.