20 aprile 2015 Rosario Fiorello-Maurizio Costanzo, lite social e poi pace Lo showman infuriato per il trattamento al "Maurizio Costanzo Show" attacca il presentatore su Twitter, poi torna il sereno con un sms Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:01 - Un collegamento difficile, quello di Fiorello al "Maurizio Costanzo show". L'audio che non funzionava, Vittorio Sgarbi che ha continuato a parlare con suo figlio in studio come se niente fosse, e il padrone di casa che l'ha salutato in fretta. Dallo studio, la querelle si è trasferita su Twitter, dove lo showman ha apostrofato come "maleducato" il critico d'arte e "non gentile" il conduttore. Poi però è arrivata la pace.

Fiorello era infatti in collegamento da Ferrara, per presentare il suo nuovo show, "L'ora del Rosario", che sta portando in giro nei teatri italiani. Nonostante l'intervento fosse rovinato dall'audio, lo showman è andato avanti cercando di interagire con gli ospiti in studio e facendo esibire in un medley preparato ad hoc il trio vocale I Gemelli di Guidonia. Ma Sgarbi ha continuato per la sua strada e Costanzo preso dalla confusione e dal mancato ritorno di audio per Fiorello, ha cercato di chiudere il collegamento. Quindi lo showman, incredulo, si è congedato cantando "Se telefonando".



Subito dopo Rosario su Twitter si è sfogato: "Costanzo Show! Adesso ho scoperto cosa dicevano in studio (non ero collegato in audio). Sgarbi come sempre brilla in eleganza ed educazione. Se uno sta al telefono mentre l'ultimo dei pirla si esibisce è solo un gran Maleducato! (Sgarbi)". Ma i commenti dei follower non hanno risparmiato neppure Costanzo, così Fiore ha aggiunto: "Si è vero neanche Maurizio (Costanzo) è stato ... diciamo gentile con me. Va bene così però. Forse bisognerebbe essere meno disponibili". Ma nella notte è arrivata la pace: Costanzo si sarebbe infatti scusato con un sms con Fiorello, ribadendo la stima professionale e umana. Scuse accettate.