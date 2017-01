20 aprile 2015 Belen e Stefano De Martino, prima uscita in tv dopo la crisi La coppia, ospite del "Maurizio Costanzo Show", racconta la verità sulla lite che li ha separati per qualche giorno Tweet google 0 Invia ad un amico

16:08 - Sono più innamorati di prima. E per ribadirlo, dopo una seconda luna di miele alle Maldive, Belen e Stefano De Martino hanno scelto il placo del Maurizio Costanzo Show. Intervistata dal direttore di "Chi" Alfonso Signorini la coppia più seguita dello showbiz italiano ha parlato a ruota libera della crisi. "Abbiamo litigato per un sciocchezza ma in casa c'era mia mamma e tutto si è ingigantito", ha detto la showgirl argentina.

Stefano ha quindi ammesso di essersi allontanato da casa per qualche giorno: "Ero così arrabbiato che me ne sono andato quattro giorni in albergo". Il ballerino ha sottolineato che la cosa che gli ha dato più fastidio della vicenda è stata quella di passare per "mantenuto": "Per me che ho sempre lavorato duro per fare quello che volevo, essere preso in giro perché mia moglie paga una vacanza o una cena è davvero brutto".



Belen invece è più abituata a gestire le critiche, tanto che sui social sceglie di intervenire spesso con commenti e foto: "Visto che comunque siamo seguiti dai paparazzi in ogni dove e siamo spesso al centro di gossip sulla rete, almeno decido io come esserci". E se Platinette le consiglia di chiudere gli account social, Loredana Berté le dice di continuare "fino a quando potrà permetterselo". Intanto la coppia si mostra sempre più affiatata: "Stefano dopo due giorni è tornato e mi ha invitato a cena fuori, solo io e lui, come due fidanzati ed è stato bellissimo. Forse dopo un po' che si vive insieme in famiglia, si ha bisogno di mancarsi un po' per capire quanto ci si ama".