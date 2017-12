"Ho sempre avuto molta sfiga con gli uomini, mi sono sempre innamorata di quelli brutti e cattivi finché non mi sono innamorata di Raoul che è bello fuori e bello dentro". Rocio Muñoz Morales, compagna di Raoul Bova e nota attrice è per la prima volta ospite della trasmissione "Verissimo". L’attrice spagnola, che ha conosciuto la fama in Italia grazie al film "Immaturi", parla del suo controverso rapporto con la bellezza: "Ho sempre avuto paura di essere giudicata o di subire un approccio diverso per il mio aspetto fisico, penso che la parte più importante di una persona sia quella interiore".



Rocio è accompagnata da Massimo Boldi, insieme prossimamente al cinema con il film "Natale da Chef" che la riempie di complimenti: "Tu sei pazzesca e oltre a essere bella hai una classe invidiabile". Ma oltre alla bellezza c'è molto altro e l'attrice ci tiene a sottolinearlo: "Sembra che una donna bella non può essere brava o non può essere impegnata o non può crescere o non può migliorare o non abbia niente da dire. Tutti abbiamo qualcosa di più grande di ciò che si vede davanti agli occhi".