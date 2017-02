Raoul Bova- Rocio Munoz Morales, nozze sempre più vicine

Momento d'oro per l'attrice spagnola che qui in Italia non solo ha trovato l'amore con uno degli uomini più affascinanti dello showbiz, ma è riuscita anche a costruirsi una carriera di tutto rispetto. Al suo debutto a teatro con "Certe notti" la osservano incantati il suo Raoul seduto tra mamma e papà: espressioni compiaciute per la splendida Rocio, come mostrano le immagini di Diva e Donna.



Lasciati alle spalle i momenti difficili della separazione di Bova da Chiara Giordano, da cui l'attore ha avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco, ora sono tutti più sereni e il pensiero delle nozze vien da sé anche se la Munoz ha sottolineato che il matrimonio si fa con il cuore e che il suo "è già sposato con quello di Raoul. Il resto è burocrazia e in questo momento non ne ho bisogno".