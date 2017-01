Rissa Zingaretti - paparazzi, il video esclusivo a "Domenica Live"

Un pomeriggio al parco con la famiglia si è trasformato in un incubo per Luca Zingaretti. A Domenica Live si torna a parlare della presunta rissa tra l'attore e un gruppo di paparazzi, alla presenza della moglie Luisa Ranieri e delle figlie. Ospite del programma di Barbara D'Urso, c'è anche il fotografo che ha accusato Zingaretti di averlo colpito al volto. In un filmato diffuso su Internet, infatti, il "paparazzo" aveva accusato la conduttrice di aver parlato dell'accaduto senza essersi documentata. Dopo il video esclusivo della presunta aggressione al parco, la discussione è continuata in studio.