Raoul Bova, il sex symbol della tv compie 45 anni

La consacrazione arrivò però con il filone poliziesco, in particolare grazie al ruolo del capitano Ultimo nell'omonima serie televisiva a fine anni Novanta. Bova si è anche molto impegnato nel sociale: più volte ha preso parte al Derby del cuore e ha creato la Fondazione Ultimo Onlus in favore del Parco della Mistica, con lo scopo di contrastare l'attività della criminalità organizzata e la promozione della legalità.



Nonostante i numerosi impegni lavorativi, Bova non ha tralasciato la vita privata: ha avuto infatti due figli dall'ex moglie Chiara Giordano, dalla quale si è separato nel 2013. Nello stesso anno ha iniziato una relazione con la modella spagnola Rocìo Munos Morales, di 17 anni più giovane, attirando così le attenzioni della cronaca rosa di tutta Italia. Da Rocìo, che ha preso parte al festival di Sanremo, ha avuto nel 2015 la piccola Luna.