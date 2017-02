Raoul Bova è stato ospite di Maurizio Costanzo nel programma "L' Intervista", in onda ogni giovedì su Canale 5 in seconda serata. Tra commozione e orgoglio ha parlato del rapporto con papà Giuseppe, un uomo che lo ha sempre incoraggiato nelle scelte più importanti della vita: "Mio padre ha sempre dovuto essere una roccia per tutti noi e avrei voluto condividere molto di più con lui".