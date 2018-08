Dal nostro “best of” vi riproponiamo lo scherzo che Le Iene hanno organizzato ai danni di Ivana Mrazova, con la complicità del suo fidanzato, Luca Onestini, entrambi ex concorrenti del Gf vip. Prendendo come pretesto l’aumento di peso, decide di assumere un personal trainer con cui allenarsi. Tramite il proprio agente incontra due allenatrici molto sensuali che fanno subito impazzire di gelosia Ivana. La modella ceca, alla vista dei corpi scolpiti delle allenatrici e delle loro movenze sensuali, non riesce proprio a trattenersi e inizia a insultarle. La goccia che fa traboccare il vaso è quando trova nel letto una personal trainer nuda e in atteggiamenti intimi con il suo compagno: Ivana perde completamente la pazienza e solo dopo aver scoperto di essere stata vittima di uno scherzo de "Le Iene" ritrova la calma.



Tutt'ora i due vivono la loro storia d'amore: tra scatti social e impegni mondani i due ex gieffini sembrano più innamorati che mai.