Luca Onestini e Ivana Mrazova: "Siamo innamorati, vogliamo sposarci"

Luca Onestini parla per la prima volta del colpo di fulmine che lo ha travolto per Ivana Mrazova, la modella con cui ha fatto coppia nella Casa del GFVip e di cui poi si è innamorato, corrisposto. I due hanno posato per la prima volta come una coppia per il settimanale "Chi" e hanno raccontato in una intervista che Tgcom24 anticipa in esclusiva la loro storia dal primo bacio al progetto di creare una famiglia. "Ci amiamo e vogliamo sposarci", dicono.