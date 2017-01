Pier Silvio Berlusconi: "Riportiamo Adriano Celentano in tv, sarà l'evento dell'anno"

Quattro i punti cardinali, i "valori unici", su cui punta Mediaset: una tv sempre più centrale; la forza della tv si espande al web (Mediaset è il primo editore video on line in Italia); una Premium Play ancora più competitiva, con il 28,4% della pay tv in Italia che va a Premium; la capacità di sviluppare contenuti. "Oggi è sempre più facile accedere alla distribuzione ed è facile lanciare nuovi canali tv - ha spiegato Pier Silvio Berlusconi - ma appare sempre di più la differenza con i contenuti unici e disponibili. Mediaset per qualità e quantità offre contenuti impareggiabili. Intrattenimento, fiction, informazione: ogni giorno ore e ore di programmi, siamo una vera industria di contenuti. Vedere tutti insieme i nostri brand della prossima stagione fa un certo effetto. Lo stile Mediaset è leader in ogni genere. Grazie alla nostra esperienza siamo gli unici capaci di confezionare grandi successi popolari ma anche di grande qualità. E ora investiamo anche sul cinema internazionale. Produciamo e coproduciamo film di altissimo livello per un pubblico globale. Da Youth, il nuovo film di Sorrentino alla pellicola su Papa Francesco fino all'ultimo lavoro di Steven Spielberg".



Il ritorno in televisione di Celentano sarà su Mediaset: la prossima stagione di Canale 5 ospiterà il progetto 'Adrian', un cartone animato in diverse puntate con ampi stralci della carriera e momenti di racconto "suoi". Il vicepresidente e ad Mediaset annuncia infatti l'evento dell'anno, "la ciliegina sulla torta di Canale 5". "Siamo molto orgogliosi - sottolinea - di poter annunciare la collaborazione con Adriano Celentano, che non sarà un singolo evento. Quello del cartoon 'Adrian' è un progetto a cui Celentano ha lavorato tanto, ma senza l'accordo con Mediaset sarebbe rimasto inedito. Con Adriano ci siamo trovati subito, è per noi una occasione che ci dà grande prestigio e soprattutto è una grande sfida".



Oltre al Molleggiato sono tante le novità che Mediaset ha pensato per i suoi telespettatori. Al "Grande Fratello", condotto sempre da Alessia Marcuzzi, si aggiunge il "Grande Fratello Vip": nella Casa più spiata d'Italia i protagonisti saranno, per la prima volta, i personaggi del mondo dello spettacolo. "Non è esclusa la conduzione della Marcuzzi, ma stiamo valutando anche idee diverse", sottolinea il vicepresidente Mediaset. Confermata anche l'Isola dei Famosi. Maria De Filippi riparte subito con "Tu sì que vales" e tra dicembre e gennaio sarà al timone di alcuni speciali che partono con Renato Zero e si allargano ad altri personaggi dello spettacolo. Nel 2016 segna anche il ritorno di Paolo Bonolis a "Ciao Darwin", per questo quasi certamente dovrà rinunciare a "Scherzi a Parte". E se Zelig si prende "una pausa di un anno", "Colorado" su Italia 1 torna rinnovato con le new entry Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.



Sempre su Italia 1 grande novità in prime time è "Open Space" di Nadia Toffa, un "talk di nuova generazione per discutere l'attualità in modo innovativo". Il 2016 sarà l'anno del ritorno alla lunga serialità di Gianni Morandi su Canale 5: "E' una serie familiare, le riprese cominceranno tra la fine di febbraio e i primi di marzo". Raoul Bova con Megan Montaner (star de Il Segreto) torna con "Fuoco Amico - Task Force 45", mentre Gabriel Garko - oltre a "L'onore e il rispetto" - sarà impegnato in "Non è stato mio figlio" con Stefania Sandrelli e Anna Galiena.



NOVITA' PREMIUM - Pier Silvio Berlusconi ha illustrato anche la nuova offerta Premium, il cui fiore all'occhiello è l'esclusiva sui diritti per la Champions League, oltre al campionato, e altri sport come ciclismo e tennis, film e serie tv: "Premium parte con una Smart card wifi, per la prima volta rompe tutte le barriere tra tv e web, si potrà vedere tutto su qualunque televisore, senza parabola e senza decoder, in modalità in diretta e on demand. Premium è già nel futuro".