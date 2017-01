Dalle nuove fiction all'instant movie di Fedez: ecco l'autunno Mediaset

1 luglio 2015 Dalle nuove fiction allʼinstant movie di Fedez: ecco lʼautunno Mediaset Presentati i palinsesti: Canale 5 punta alle serie con Gabriel Garko, Sabrina Ferilli e Raoul Bova, Italia 1 investe sul talk di nuova generazione di Nadia Toffa e Retequattro si conferma leader tra politica e cronaca

L'autunno Mediaset si presenta ricco di conferme e grandi novità. Se Canale 5 punta sulle fiction con protagonisti Gabriel Garko, Sabrina Ferilli e Raoul Bova, Italia 1 investe sul talk di nuova generazione di Nadia Toffa e Fedez che sarà al centro di un instant movie, mentre Retequattro si conferma leader tra politica e cronaca. La fortunata serie "Downton Abbey" passa a La5 che trasmetterà in esclusiva la quinta stagione.

CANALE 5 INTRATTENIMENTO



Le grandi produzioni di Maria De Filippi:

"Tù sì que vales"

"C'è posta per te"

"Amici"

"Speciali" con Renato Zero



"Grande Fratello" con Alessia Marcuzzi



Gigi D'Alessio a Capodanno - un grande spettacolo live



Celentano - L'evento televisivo dell'anno, una sorpresa di altissimo livello, non un singolo evento ma una storia da raccontare.



FICTION



Squadra Antimafia - Marco Bocci, Ana Caterina Morariu, Paolo Pierbon



L'onore e il rispetto 4 - Gabriel Garko, Laura Torrisi



Non è stato mio figlio - Gabriel Garko, Stefania Sandrelli, Anna Galiena



Senza Identità - Megan Montaner



Fuoco Amico - Task Force 45 - Raoul Bova, Mega Montaner



I Misteri di Laura - Carlotta Natoli



Un amore per due - Giorgio Panariello, Lorenza Indovina



Rimbocchiamoci le maniche - Sabrina Ferilli



Romanzo Siciliano - Fabrizio Bentivoglio, Claudia Pandolfi



Gianni Morandi - Il ritorno alla lunga serialità



PRESERALE



Avanti un altro - Paolo Bonolis



ACCESS PRIME TIME



Striscia la Notizia - 28esima edizione



SECONDA SERATA



Matrix - Luca Telese



DAY - TIME



Mattino Cinque



Forum



Beautiful



Uomini e Donne



Il Segreto



Pomeriggio Cinque



WEEKEND



Amici



Verissimo



Melaverde



Domenica Live



FILM IN PRIMA TV



Sole a Catinelle



Buongiorno Papà



Now You see me - I maghi del crimine



Gravity



Blue Jasmine



Un boss in salotto



Hunger Games



Ci vuole un gran fisico



Quello che so sull'amore



Indovina chi viene a Natale?



Wall street 2



Una donna per amica



ITALIA 1 PRIME TIME - BRAND ESCLUSIVI



Colorado - con le new entry Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu



Le Iene - con Ilary Blasi e Teo Mammucari



Mistero Adventure - con Elenoire Casalegno, Laura Torrisi, Fabio Troiano e Daniele Bossari





PRIME TIME - NOVITA'



Open Space - Con Nadia Toffa, un talk di nuova generazione per discutere l'attualità in un modo innovativo



The Secret Millionaire - Programma-verità in incognito, un autentico milionario prova la vita del volontario



Fedez - Un instant movie sul personaggio musicale del momento



SERIE TV



Csi st.14



Gotham



Transporter st.4



I Simpson st.26



Arrow st. 4



SECONDA SERATA



Tiki Taka - con Pierluigi Pardo



Le Iene - nuove inchieste per Davide Parenti



Fronte del Palco - La grande musica lve in collaborazione con Radio Italia e R101

RETEQUATTROPRIME TIME - POLITICA E CRONACA



Quinta Colonna - Il programma condotto da Paolo Del Debbio



Quarto Grado - Il programma a cura di Siria Magri condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero





PROGRAMMI E RIVELAZIONI



Maurizio Costanzo Show



La strada dei Miracoli - condotto da Safiria Leccese





ACCESS PRIME TIME



Dalla vostra parte - Il programma condotto da Paolo Del Debbio



Terra - il programma a cura di Toni Capuozzo



Confessione Reporter - a cura di Stella Pende



DAY - TIME



Lo sportello di Forum - con Barbara Palombelli



Ricette all'italiana - con Davide Mengacci e Michela Coppa



Donnavventura - Le ragazze più sportive della tv alla scoperta di un nuovo continente

LA5 PRIME TIME EVENTO



Downton Abbey - In esclusiva la 5a stagione in prima assoluta tv



PRIME TIME - PRODUZIONI ORIGINALI



Il boss dei pre-diciottesimi - Il retroscena del fenomeno virale svelato dal suo ideatore Gianni Muscolino



Midnight Feast - tra puro talento e spietato business, lo show cooking che vede tre chef sfidarsi all'ultimo sangue



Ready Steady Clean! - Il primo talent dei maniaci del pulito



Bella più di prima - 3a stagione del docu reality dedicato alle donne



DAY TIME



Grande Fratello - finestre speciali con la nuova edizione del reality più famoso della tv



PRIME TIME - SERIE IN PRIMA VISIONE



Dallas - 3a stagione



The Vampire Diares - 6a stagione