8 gennaio 2015 People's Choice Awards, "Big Bang Theory" è il programma televisivo dell'anno Serata di gala a Los Angeles per i premi assegnati ai personaggi e gli eventi più apprezzati dell'anno passato, dalla televisione allo spettacolo e la musica

11:58 - Grande spettacolo a Los Angeles dove alcuni dei più grandi nomi della tv, del cinema e della musica si sono riuniti per l'assegnazione dei "People's Choice Awards 2015", i premi assegnati tramite le votazioni del pubblico. Il miglior programma televisivo dell'anno è l'inossidabile "Big Bang Theory". Premi anche per Kaley Cuoco, Ellen De Generes e Jimmy Fallon.

Nella categoria drammatica si è imposto "Grey's Anatomy", che si è portato a casa il titolo di miglior serie, miglior attrice (Ellen Pompeo) e miglior attore (Patrick Dempsey). Nella categoria comedy i premi per l'interpretazione sono invece stati assegnati all'attore di "Glee" Chris Colfer e a Kaley Cuoco-Sweeting ("Big Bang Theory").



Nella sezione dedicata al fantasy ha brillato "Beauty and the Beast" e la sua protagonista Kristin Kreuk, mentre Misha Collins è stato premiato per il ruolo di angelo in "Supernatural". Ad imporsi tra gli show crime "Castle", che si è portato a casa il riconoscimento di miglior serie, miglior attore (Nathan Fillion) e miglior attrice (Stana Katic). A conquistare il titolo di miglior coppia della tv sono stati invece Nina Dobrev e Ian Somerhalder, grazie all'appassionante storia d'amore dei loro personaggi in "The Vampire Diaries".

VINCITORI:

Migliore serie tv: The Big Bang Theory

Miglior serie comica: The Big Bang Theory

Miglior attore in una serie comica: Chris Colfer

Miglior attrice in una serie comica: Kaley Cuoco-Sweeting



Miglior serie drammatica: Grey’s Anatomy

Miglior attore in una serie drammatica: Patrick Dempsey

Miglior attrice in una serie drammatica: Ellen Pompeo



Miglior serie fantasy: Beauty and the Beast

Miglior attore di una serie fantasy: Misha Collins

Miglior attrice di una serie fantasy:Kristin Kreuk



Miglior serie crime: Castle

Miglior attore in una serie crime: Nathan Fillion

Miglior attrice in una serie crime: Stana Katic



Miglior coppia della tv: Nina Dobrev e Ian Somerhalder

Miglior presentatore daytime: Ellen DeGeneres

Miglior presentatore Late Night: Jimmy Fallon