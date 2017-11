Patrick Dempsey torna in tv in una miniserie mistery

Sono passati due anni da quando Patrick Dempsey ha spezzato il cuore dei fan dando l'addio a "Grey's Anatomy" e all'amato personaggio del Dott. Derek Shepherd. Ora per l'attore 51enne è arrivato il momento di girare pagina e tornare in tv. Sarà protagonista in "The Truth About the Harry Quebert Affair", mystery drama basato sul romanzo omonimo di Joël Dicker, riadattato da Jean-Jacques Annaud ("Il nome della rosa"), che ne sarà il regista.