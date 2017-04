Ellen Pompeo: "'Grey's Anatomy' finirà quando io vorrò fermarmi"

"So che il network e lo studio guardano a Grey’s Anatomy come se non potesse esserci una fine, ma penso che in realtà la decisione spetti al pubblico. Credo sia piuttosto arrogante presupporre che lo show possa andare avanti per sempre. Non amo questo approccio. Per adesso posso dire che siamo veramente fortunati ad avere ancora così tanto seguito, e penso che saranno i fan a dirci quando è il momento di chiudere", ha continuato l'attrice, parlando con la rivista americana di intrattenimento. Intanto il longevo medical drama continua a raccogliere risultati straordinari e a febbraio è stato rinnovato da ABC per una quattordicesima stagione.