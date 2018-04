Parlamento, gli stipendi d’oro sono pronti a tornare

Tagliare gli stipendi dei dipendenti parlamentari: una missione che in tanti hanno provato a portare a termine, ma che nessuno è riuscito a compiere. Così il Questore della Camera, Roberto Fraccaro del partito M5s, ha dichiarato di avere tra i suoi obiettivi primari proprio il taglio dei costi. A Mattino Cinque ci si interroga su quali e quanti siano le spese che sostiene lo Stato per i dipendenti di Camera e Senato: i consiglieri parlamentari sono tra i meglio pagati con compensi che partono dai 65mila euro ai 361mila euro lordi per chi ha 40 anni di anzianità. Ci sono poi documentaristi, tecnici e ragionieri che con la stessa anzianità di servizio possono arrivare a percepire 240mila euro l'anno. E come se non bastasse alcuni di questi compensi hanno avuto un aumento dal primo gennaio 2018 facendo raggiungere la quota record di 480mila euro.