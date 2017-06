Parla la donna insultata da Insinna: "Mi sento offesa, lo voglio denunciare"

"Con me è sempre stato cortese. Ma evidentemente Insinna ha due facce, una pubblica e una privata", dice la donna in una telefonata a La Zanzara, su Radio24. "Non giustifico le sue frasi in alcun modo - continua. Nessuno della Rai finora si è fatto sentire. Con i suoi autori si può arrabbiare quanto vuole, ma non mette in mezzo me, la mia faccia, la mia professionalità. Io faccio l'informatore medico e ricevo continue telefonate da colleghi e amici per come sono stata trattata in tv. E' una cosa che mi danneggia nel mio lavoro”.