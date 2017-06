Striscia la Notizia, nuovi fuorionda di Flavio Insinna

"Striscia la Notizia" ha mandato in onda nuovi audio e video che riguardano Flavio Insinna. Anche in questi si sente il conduttore di "Affari tuoi" dare in escandescenze in studio davanti al pubblico, lamentandosi dei propri collaboratori: "Mi avete rotto il c***, che c*** di posto di m***! Per me potete mandare i video, quello che volete alla Rai. Dire che sono cattivo, siete solo dei sorci che parlano dietro".

In un video registrato al termine della puntata, si vede il conduttore scherzare e abbracciare la signora da lui definita "nana di m***", dispiacendosi per la mancata vincita. In altri fuorionda, invece, il conduttore fa il verso al tg satirico di Canale 5, commentando il cambio microfono di un concorrente: "Guardate amici di Striscia, prima ha il microfono e poi non ce l'ha. E dov'è finito? Al c*** te l'abbiamo messo".



Andrea Fabiano, direttore di Rai1, via Twitter ha difeso Insinna: "Solidarietà totale, umana e professionale a Flavio Insinna". In un tweet successivo ha poi precisato: "E' ovvio che la solidarietà non è per le parole che si sono sentite e per le parole offensive riferite alla concorrente, ci mancherebbe".