Flavio Insinna, spunta il fuorionda shock in cui insulta i concorrenti

Nel fuorionda si sente Insinna attaccare il regolamento del gioco: "Con questa rottura di c***, la regola... Ma prendiamo cinque str*** fatti bene! Non possiamo mettere dentro la busta cinque simpatici? Ci devo giocare io, la merce la lavoro io. Quando li ho visti sei di questi li avrei presi a zampate nel c***. Due-tre fighi e sette dementi".



A scatenare le sue ire, in particolare, una signora della Val d'Aosta alla quale riserva una serie di epiteti non proprio gentili: "Una nana di m*** che parla con le mani davanti alla bocca, se no sta muta. La si porta di là, la si colpisce al basso ventre e le si dice 'adesso tu rientri e giochi. Perché è Rai Uno, non Val d'Aosta News'. Metti una foto di quella str** con scritto in grande che si accontenta presto e perde 150mila euro".