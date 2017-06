Tapiro a Belen, pizzicata in moto senza casco: "Mi rovina la piega"

Valerio Staffelli ha consegnato il "tapiro d’oro" a Belen Rodriguez per essere andata in moto senza casco in compagnia del fidanzato Andrea Iannone. Raggiunta dall'inviato di "Striscia la Notizia" a Cologno Monzese, la showgirl argentina si è giustificata: "Ero su una stradina privata, non ero in strada... Inoltre avremo fatto solo cento metri". Poi, ridendo, ha aggiunto: "Io ho un problema col casco: mi rovina la piega" .

Bacchettata però dall’intransigente Staffelli, ha promesso: "La prossima volta lo metterò senz'altro".