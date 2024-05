"L'Isola dei Famosi", ecco chi sono i tre nuovi naufraghi

Una volta entrati in gioco, i nuovi concorrenti si sono presentati al pubblico. Ecco chi sono.

Karina è nata 34 anni fa in Russia ed è una modella. Laureata in ingegneria biotecnologica e scienze dell'alimentazione, inizia la sua carriera a 18 anni dopo aver vinto un concorso di bellezza. Spesso paragonata a Claudia Schiffer , la sua somiglianza l'ha aiutata nel suo percorso professionale. Da qualche anno Karina vive a Milano, è single, ma si dice disposta trovare il vero amore. Nonostante la sua apparente calma e dolcezza ha un carattere forte e determinato, frutto dei numerosi anni trascorsi nel competitivo mondo della moda lontano dalla sua famiglia e dalla sua terra di origine.

Linda Morselli, la "Miss"

Per una modella internazionale, ce n'è una di casa nostra. Si chiama Linda, nata e cresciuta in Brianza, la sua storia sulle passerella è iniziata con il titolo di Miss Lombardia, che le ha aperto le porte di Miss Italia 2006, dove conquistò la fascia di Miss Eleganza. Nel 2008 viene scelta come "ombrellina" della MotoGP, ed è proprio in pista che conosce il Valentino Rossi. Con il "dottore" ha una relazione di sei anni, a cui è seguita un'altra relazione, sempre con un pilota, ma di Formula 1: Fernando Alonso per altri sei anni.