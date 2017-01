Paperoni della televisione: ecco chi sono gli attori più pagati

Un'altra attrice di serie tv strapagata è Sofia Vergara, che tra Modern Family, pubblicità e ‘impegni’ vari si porta a casa 28.5 milioni di dollari a stagione. Insomma le serie tv costano davvero un occhio della testa. In alcuni casi però bisogna dire si è tenuto conto anche di guadagni extra come diritti sul merchandise e la syndication, oltre a spot pubblicitari.



Nella classifica dei Paperon de Paperoni della tv troviamo anche Mark Harmon, il Leroy Jethro Gibbs di NCIS – Unità anticrimine, una delle corazzate di CBS che, sempre nel 2015, ha guadagnato 20 milioni di dollari. Lo stesso stipendio di Ashton Kutcher per la sitcom Due uomini e mezzo (la ‘spalla’ Jon Cryer guadagnava 15 milioni di dollari). Il dottor Stranamore in Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey , nel suo ultimo anno in tv ha guadagnato 12 milioni di dollari, lo stesso stipendio di Simon Baker (The Mentalist): grosso modo, circa mezzo milione di dollari ad episodio.

Seguono gli interpreti del cast di Modern Family, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Ed O’Neill ed Eric Stonestreet (tra i 12 milioni – lei – e i 10.5 milioni di dollari). Sempre in casa Grey's Anatomy, anche Ellen Pompeo si è bene difesa e nel 2014-2015 ha guadagnato 11.5 milioni di dollari tra Grey’s Anatomy e sponsorizzazioni varie, mezzo milione in più di Mariska Hargitay, star di Law & Order SVU, e un miliione tondo in più di Julianna Margulies di The Good Wife: le ultime due, oltre a un buono stipendio a puntata, guadagnano anche una percentuale sulle vendite in syndication. House of Cards, la serie tv Netflix con Kevin Spacey e Robin Wright



Anche Amy Poehler, nel periodo giugno 2014-2015, si piazza tra gli attori di serie tv più pagate, con 10.5 milioni e mezzo di dollari grazie alla stagione finale di Parks and Recreation, al ruolo nella miniserie Netflix Wet Hot American Summer e al libro Yes Please. Nella classifica degli attori di serie tv più pagate ci sono però anche Kevin Spacey di House of Cards, con 9 milioni e mezzo di dollari a stagione per tredici episodi complessivi, e Mindy Kaling, 9 milioni tra la serie tv The Mindy Project, svariate pubblicità e il libro Why Not Me?.