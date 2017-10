Paolo Ruffini a Silvia Toffanin: “Non ti piaccio proprio?”

Paolo Ruffini torna al timone di Colorado, in compagnia di Federica Nargi. Appena arrivato nello studio di Verissimo il mattatore della risata abbraccia Silvia Toffanin e le dice: “L’abbraccio è un gesto rivoluzionario”. Immediate le gag tra i due: “Ti vedo diverso - dice Silvia - sei invecchiato? Hai i capelli brizzolati” e lui le risponde: “Ma come? Sto diventando un ometto sai? Ma dimmi non ti garbo nemmeno un po’? Nemmeno una botticina? E la Toffanin ribatte con un no secco e una risata. In studio lo raggiungono poi Federica Nargi e il comico Scintilla: “Con questo team si è creata una bella atmosfera, Federica non è come le classiche belle tutte pipipi, cioè la pipì la fa – scherza l’attore e presentatore – però scherzi a parte è una che non si prende troppo sul serio e vuole sempre migliorarsi. Insomma ci vogliamo bene”. L’attore ha poi dichiarato: “Sono davvero contento di tornare a presentare Colorado, dopo due anni di pausa ci voleva”.