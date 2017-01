21 aprile 2015 Paolo Bonolis e Gerry Scotti: "Dopo Avanti un altro pronti per una sitcom" La premiata coppia è disponibile per nuove collaborazioni, intanto però Gerry vola in Spagna per un quiz "come Passaparola"... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:07 - Gerry Scotti e Paolo Bonolis ci hanno preso gusto e sono tornati insieme sul 'luogo del delitto'. Stanno conducendo infatti insieme la fase finale di "Avanti un altro", ma i progetti dei due conduttori non si fermano qui. "Quello che paga è la non omogeneità tra noi, i contrasti sono vincenti - svelano a Tv Sorrisi e Canzoni - Se avremo la voglia e l'opportunità saremo accoppiabili per altre cose, una sitcom per esempio".

Paolo e Gerry non nascondono però che tra loro un pizzico di competizione c'è sempre. "Ci divertiamo, tra me e Gerry c'è un gioco di presunta sfida. Per la verità presunta mica tanto. Poco a poco ci facciamo prendere la mano e ognuno di noi vuole che sia il proprio concorrente ad arrivare alla fine della puntata" svela Bonolis.

Un'accoppiata formidabile anche se Scotti confessa ridendo "Paolo è già stufo di me, sedici puntate insieme sono tante. E poi io sto per andare a Barcellona dove presenterò il nuovo preserale di Canale 5 Caduta Libera, in onda dal 4 maggio. E' un quiz magnetico e per il tipo di domande sarà come tornare a Passaparola. Ma per il resto è spettacolo: i concorrenti che sbagliano finiranno in una botola di gommapiuma".



Progetti in ballo anche per il presentatore romano: "Il 30 aprile conduco con Antonella Clerici il programma inaugurale di Expo. Poi il 3 giugno presento su Canale 5 la serata d'apertura dell'Arena di Verona. Ne curo la direzione artistica e cercherò di dare un sapore insolito, mi ci sto dedicando parecchio".